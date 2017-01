Paris. Bundespräsident Joachim Gauck wird heute an der Sorbonne in Paris mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. An der Universität wird er eine Rede zum deutsch-französischen Verhältnis halten. Am Nachmittag steht dann ein Besuch der Académie Française auf dem Programm. Zum Auftakt seines Paris-Besuchs hatte sich Gauck gestern mit Staatschef François Hollande getroffen. dpa