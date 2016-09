Gasaustritt in Chemiepark Marl: Gestank, aber keine Gefahr

Marl.

Marl.

Im Chemiepark in Marl ist in der Nacht zum Montag aus zunächst unklarer Ursache Gas ausgetreten. Eine Gesundheitsgefährdung liege aber nicht vor, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mit. Die Messungen seien alle unterhalb der Gefahrenschwelle verlaufen. Nach Feuerwehrangaben handelt es sich lediglich um eine starke Geruchsbelästigung. Anwohner sollten daher Fenster und Türen besser geschlossen halten. Warum Gas ausgetreten war und um welches Gas es sich genau handelte, war zunächst unklar.

dpa/lnw