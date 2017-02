Ganztägiger Warnstreiks angestellter Lehrer in NRW

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen hat ein ganztägiger Warnstreik angestellter Lehrer begonnen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat ihre etwa 10 000 tarifbeschäftigten Mitglieder im Bundesland zu der Aktion aufgerufen. Sie will damit den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen. «Die Resonanz wächst», sagte ein Sprecher der GEW NRW am Mittwoch zur Streikbeteiligung. Zahlen nannte er zunächst nicht. Im Tagesverlauf sind in fünf NRW-Städten Demonstrationen und Kundgebungen geplant.

Das Schulministerium von NRW hatte darauf verwiesen, dass auch an diesem Streiktag die Schulpflicht besteht und dass die Schulen dementsprechend zur Aufsicht der Schüler verpflichtet sind. Eine Möglichkeit für die vom Streik betroffenen Schulen könnte sein, Lerngruppen zusammenzulegen, damit der Unterricht nicht ausfällt. Die große Mehrheit der Lehrer ist beamtet und darf sich nicht an Streiks beteiligen.

Auch Verdi und Gewerkschaft der Polizei (GdP) bereiten Aktionen in NRW vor. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld. Sie verweisen auf Einkommensunterschiede zu den Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen. Die Länder bewerten die Forderung als viel zu hoch. Die zweite Tarifrunde blieb am Dienstag in Potsdam ergebnislos.

dpa/lnw