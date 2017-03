Gangnam-Style und Hula Hoop

„Zuerst habe ich mich geschämt, als uns die ganzen Kinder und Eltern zuschauten“, sagt Lamia Karanlik nach dem Auftritt. „Aber dann habe ich mich auf das Tanzen konzentriert und einfach gedacht, da wäre keiner.“ Zusammen mit fünf anderen Jungen und Mädchen hat die Schülerin am Donnerstag einen Tanz aufgeführt.

Pia Londt hat den Tanz mit den OGS-Kindern der Diesterwegschule einstudiert. Pia Londt macht eine Ausbildung zur Erzieherin und hat in den vergangenen acht Wochen ein Praktikum in der OGS gemacht. Genau in dieser Zeit war auch die Awo-Projektwoche. In einer Kinderkonferenz wurde schnell festgelegt, dass sie tanzen wollen. Die Musik und die meisten Tanzschritte haben sich die sieben- bis neunjährigen Jungen und Mädchen selbst ausgesucht. Die Mädchen zeigten einen Hula-Hoop Tanz. Allerdings ohne Hula-Hoop Ringe. Den Gangnam-Style-Tanz wollten die Jungen eigentlich alleine tanzen. Die Mädchen haben aber dann doch mitgemacht. Den Kindern hat der Auftritt sehr viel Spaß gemacht. Viele der Kinder wollen auch in Zukunft weiter tanzen. Mit Pia können sie das allerdings nur noch am Freitag. Ab Montag ist die Praktikantin nicht mehr an der OGS.