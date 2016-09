Los Angeles.

Die Fantasy-Serie «Game of Thrones» und die Politsatire «Veep» sind bei den Emmy-Awards in Los Angeles wie im Vorjahr als beste Serien des Jahres ausgezeichnet worden. «Game of Thrones» gewann am Sonntagabend als beste Drama-Serie, «Veep» siegte als beste Comedy-Serie. Es war die 68. Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises der Welt.

dpa