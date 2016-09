Galopper-Hengst Ito Zweiter in Paris-Chantilly

Paris.

Paris. Der fünf Jahre alte deutsche Galopper-Hengst Ito aus dem Gestüt Schlenderhan ist am Sonntag in Paris-Chantilly Zweiter in einem der letzten wichtigen Testrennen für den Prix de l’Arc de Triomphe geworden. Im Prix Foy (130 000 Euro) musste sich Ito nur dem Favoriten Silverwave geschlagen geben.

Den unerwarteten zweiten Rang belegte in Chantilly die Stute Spectre aus dem Besitz und im Training bei Markus Münch, dem einstigen deutschen Fußballprofi. Münch ist seit einigen Jahren Trainer von Rennpferden, Spectre ist sein bisher bestes Pferd. Sie wurde im mit 450 000 Euro dotierten Prix du Moulin de Longchamp über 1600 Meter Zweite. Vadamos, einer der besten Meilengalopper Europas, siegte.

dpa/lnw