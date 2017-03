Gäste aus Europa

Wie sehen eigentlich Schulen in anderen Ländern aus? Wie wird dort unterrichtet? Die Kinder der Sonnenschule in Massen kennen jetzt die Antworten. Denn am Montag waren Lehrer aus den Ländern Italien, England und Ungarn in den Klassen zu Gast und haben von ihrem Unterricht erzählt. Seit drei Jahren arbeiten die Lehrer der Schulen eng zusammen. Sie besuchen sich gegenseitig und erzählen aus ihrem Schulleben. Zum Beispiel gibt es in der Sonnenschule seit einiger Zeit eine Versammlung, an der alle Schüler und Lehrer einmal im Monat teilnehmen und zeigen, was sie in den vergangenen Wochen geschafft haben. Diese Idee haben sich die Massener aus England abgeguckt. Die Ungarn haben eine Idee von der Sonnenschule mitgenommen: Während einer Projektwoche haben sie berühmte Gebäude aus ganz Europa gebaut. Und genau das hatten Schüler in Massen zuvor auch getan. Spannend wurde es auch für einige Schüler: Sie haben sich auf den Weg nach Italien, England und Ungarn gemacht und die Kinder in den Schulen besucht. Denn sie wollen voneinander lernen und Freundschaften über Grenzen hinweg schließen.