G20-Gipfel in China endet - Terror und Flüchtlinge als Themen

Hangzhou.

Hangzhou.

Die G20 wird sich zum Schluss ihres Gipfeltreffens heute mit den Herausforderungen durch Flüchtlingsströme und den Terrorismus beschäftigen. Allerdings kommen diese Krisenthemen erst bei der letzten Arbeitssitzung in der chinesischen Stadt Hangzhou an die Reihe. Vorher wird es um Handel, die Aufsicht über Finanzen sowie um Entwicklung gehen. Die Politiker der führenden Industrie- und Schwellenländer werden auch weiter in bilateralen Gesprächen nach Lösungen für internationale Krisen suchen. So ist ein Treffen von US-Präsident Barack Obama mit Kremlchef Wladimir Putin geplant.

dpa