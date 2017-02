Aachen. Eine Frau ist in Aachen beim Überqueren einer Straße von einem Auto überfahren worden. Die 73-Jährige starb am Mittwochabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die 64 Jahre alte Fahrerin erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. dpa/lnw