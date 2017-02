Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Köln. Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in Köln von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Möglicherweise sei der Mann vom Musik hören abgelenkt gewesen, teilte die Polizei mit. Vor dem Unfall in der Nacht zum Sonntag sei er unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Nach dem Aufprall wurde der Mann gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Am Steuer des Wagens saß eine 46-Jährige. dpa/lnw