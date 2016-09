Fußgänger läuft auf die Fahrbahn und wird tödlich verletzt

Wesel.

Ein 42 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Dienstag in Wesel auf eine Bundesstraße gelaufen und von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er wenig später im Krankenhaus starb, wie die Polizei mitteilte. Der 62-jährige Autofahrer konnte trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers den Zusammenprall nicht verhindern. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

dpa/lnw