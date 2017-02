Fußballspieler schließen sich aus Angst vor Prügel ein

Burbach. Massenschlägerei nach dem Fußballspiel: Nach dem Schlusspfiff eines B-Kreisliga-Spiels in Burbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) haben zwei Männer am Sonntag einen 23 Jahre alten Spieler des Gegners angegriffen und geschlagen. Daraufhin entwickelte sich ein Tumult mit 25 Beteiligten, teilte die Polizei mit. Gegen die beiden Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Männer waren als Fans des Vereins Anadoluspor Neunkirchen 1 offenbar unzufrieden mit dem Spielverlauf gegen den SG Hickengrund 2. Nach der Partie stürzten sie sich auf einen gegnerischen Spieler. Einer der Männer sei dem Opfer in den Rücken gesprungen, der andere habe es mit der Faust in den Nacken geschlagen. Die Hickengrunder verschanzten sich in ihrer Kabine und alarmierten die Polizei.

dpa/lnw