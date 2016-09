Fußball-Weltmeister starten in Qualifikation für Russland 2018

Oslo.

Mit dem Auswärtsspiel in Norwegen startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die WM 2018. Bundestrainer Joachim Löw kann bei der Partie am Abend in Oslo auf alle 19 Spieler seines Kaders bauen. Julian Draxler meldete sich nach überstandener Grippe wieder einsatzbereit. Löw wird auf seine bewährten Weltmeister-Kräfte um den neuen Kapitän Manuel Neuer sowie Mats Hummels, Sami Khedira, Toni Kroos und Thomas Müller setzen. Ob der bei Dortmund zuletzt nicht berücksichtigte Mario Götze wieder in der Startelf stehen wird, ließ Löw noch offen.

