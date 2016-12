Fußball-Olympiasiegerin Krahn am Innenmeniskus operiert

Leverkusen. Fußball-Olympiasiegerin Annike Krahn fällt nach einer Operation am linken Innenmeniskus vermutlich vier bis sechs Wochen aus. Das teilte ihr Verein Bayer Leverkusen am Donnerstag mit. Die 31 Jahre alte Abwehrchefin des Bundesligisten aus dem Rheinland ließ den Eingriff am Mittwoch bei einem Spezialisten in Wuppertal vornehmen.

Die Verletzung hatte sich Krahn bereits vor einigen Wochen zugezogen. «Die Schmerzen haben mich zuletzt täglich im Training beeinträchtigt. Der Zeitpunkt der Operation kurz vor Weihnachten wurde gewählt, damit ich bei optimalem Heilungsverlauf schon zur Rückrunde wieder der Mannschaft auf dem Platz helfen kann», sagte Krahn.

dpa/lnw