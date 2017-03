Fußball-Nationalteam trifft sich in Kamen

Kamen. Die Nationalelf gastiert mal wieder in Nordrhein-Westfalen. Treffpunkt ist am Montag in der Sportschule Kaiserau. Dort bereitet sich die DFB-Elf auf das Abschiedsspiel für Podolski gegen England in Dortmund vor.

Nach einer langen Winterpause kommt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute zu den ersten Länderspielen des Jahres zusammen. Beim Treffpunkt in der Sportschule Kaiserau in Kamen wird im Laufe des Tages auch Lukas Podolski noch einmal im Kreis der Mannschaft erwartet. Der 31 Jahre alte Weltmeister soll am Mittwoch (20.45 Uhr) in Dortmund gegen England sein Abschiedsspiel bestreiten.

Podolski hatte nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Frankreich nach 129 Länderspielen und 48 Toren seinen Rücktritt als Nationalspieler erklärt. Zwei Tage nach dem Testspiel gegen die Engländer fliegt das DFB-Team um Kapitän Manuel Neuer nach Baku. Dort soll am Sonntag (18.00 Uhr MESZ) gegen Gastgeber Aserbaidschan in der WM-Qualifikation der nächste Sieg gelingen. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe C nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten und 16:0 Toren souverän an.

dpa/lnw