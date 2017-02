Fundstücke für das Museum

In Detmold läuft derzeit eine Ausstellung mit wichtigen Fundstücken aus lange vergangenen Zeiten, die später auch noch in Herne zu sehen ist. Einige Ausstellungsstücke stammen aus Bergkamen: Fachleute haben 2011 auf der Fläche, auf der sich heute ein Gewerbegebiet an der A2 befindet, zwei Gräber aus dem frühen Mittelalter entdeckt. In einem Grab fanden sie Waffen und andere Dinge, die sehr bedeutend sind. Wenn die Ausstellungen in Detmold und Herne zu Ende sind, kommen sie vielleicht ins Bergkamener Museum. Das hofft jedenfalls der Leiter des Museums, Mark Schrader. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass sich seine Hoffnung erfüllt. Denn auch der Chef der Fachleute, die die Funde in Bergkamen ausgegraben haben, kann sich vorstellen, dass die Stücke aus dem Grab nach Bergkamen kommen. Allerdings müsste Schrader sein dafür sein Museum umbauen. Denn die Stücke sind sehr alt und brauchen spezielle Bedingungen. Zum Beispiel muss es in dem Raum, in dem sie zu sehen sind, immer gleich warm sein. Mark Schrader hat aber schon einen Plan, wie er so einen Raum einrichten will.