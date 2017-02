Für Jungs kein typischer Beruf

Es ist gar nicht so leicht, sich für einen Beruf zu entscheiden. Häufig wählen Mädchen Berufe, die vor allem Frauen machen. Zum Beispiel Friseurin oder Arzthelferin. Und viele Jungs entscheiden sich für einen Beruf, der vor allem von Männern ausgeübt wird. Zum Beispiel Mechaniker.

Pascal Reinkensmeier hat es anders gemacht. Er wollte Erzieher im Kindergarten werden – und macht seit Anfang des Jahres eine Ausbildung in einem Fröndenberger Kindergarten. Dort arbeiten außer ihm nur Frauen. Und auch in seiner Klasse in der Berufsschule sind die Jungs klar in der Unterzahl. Das liegt daran, dass nur wenige Männer Erzieher werden wollen. Im Durchschnitt sind von 100 Erziehern nur 5 männlich. Auch in Grundschulen sind Frauen häufig in der Überzahl.

Um daran etwas zu ändern, gibt es zum Beispiel Aktionen wie den Girls’Day oder den Boys’Day. An diesem Tag können Mädchen und Jungs in Berufe hereinschnuppern, die ansonsten häufig vom anderen Geschlecht ausgeübt werden. Auch Pascal Reinkensmeier hat so seinen Traumberuf gefunden. Der nächste Aktionstag findet am 27. April statt.