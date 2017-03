Fünfjährige hing an Balkon in siebtem Stock

Alicante. Dramatische Rettungsaktion in Spanien: Ein fünfjähriges Mädchen, das an einem Balkon im siebten Stock eines Wohngebäudes hing, ist von der Feuerwehr vor den Augen Dutzender Anwohner und Passanten in Sicherheit gebracht worden. Die Rettungsaktion mit einer Drehleiter habe in einem Nobelviertel der ostspanischen Küstenstadt Alicante stattgefunden, berichten Medien. Die Mutter sei inzwischen wegen Kindesvernachlässigung festgenommen worden. dpa