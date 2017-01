Fünf Verletzte bei Hausbrand in Schleiden

Schleiden. Beim Brand eines dreigeschossigen Hauses in der Eifel sind in Schleiden fünf Menschen verletzt worden. Sie hätten Rauchvergiftungen erlitten, berichtete die Polizei in Euskirchen am Sonntag. Ein Mann wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter von einem Balkon gerettet. Der Schaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Hauseigentümer seien mit ihren Gästen zum Jahreswechsel nach draußen gegangen. Als sie wieder hinein wollten, habe eine Couch in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache soll nun ermittelt werden. dpa/lnw