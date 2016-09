Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf A42

Castrop-Rauxel.

Castrop-Rauxel.

Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 42 in Höhe Castrop-Rauxel verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 35-Jähriger hatte am Mittwochabend in Fahrtrichtung Dortmund einen Stau zu spät erkannt und war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen fast ungebremst auf das Stauende geprallt. Dabei schob er einen Wagen aus Frankreich auf ein weiteres Fahrzeug. Der Unfallverursacher und der Beifahrer aus dem Wagen aus Frankreich kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Drei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt.

dpa/lnw