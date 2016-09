Fünf Menschen bei Regionalligaspiel in Wuppertal verletzt

Wuppertal.

Wuppertal. Bei der Regionalligabegegnung zwischen dem Wuppertaler SV und Alemannia Aachen ist es in Wuppertal zu Auseinandersetzungen mit fünf Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren am Montagabend Wuppertaler Fans in der Halbzeitpause in den Gästeblock gelangt und hatten sich dort mit den gegnerischen Fans geprügelt. Dabei wurde den Angaben zufolge ein WSV-Anhänger schwer verletzt, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Fan wurde durch Pfefferspray leicht verletzt.

Außerdem wurde ein Ordner durch Aachener Fans leicht verletzt. Weitere Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern gab es während der Abreise an den Bahnhöfen Sonnborn und Elberfeld, bei denen zwei Menschen leicht verletzt wurden. Insgesamt wurden fünf Fußballfans in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

dpa/lnw