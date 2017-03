Führungen zur Wasserstadt

Auf das Gelände der Zeche Haus Aden in Oberaden kann man nicht einfach so spazieren. Dazu sagt man auch: Das Gelände ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Denn dort laufen Bauarbeiten. Die Bauarbeiter bereiten den Bau eines ganz neuen Stadtteils vor. Weil der am Kanal liegen und es dort einen künstlichen See geben wird, soll er Wasserstadt Aden heißen.

Bald können Leute das Gelände trotzdem besichtigen. Detlef Göke, der zu den Bergkamener Gästeführern gehört, will dort zwei Führungen anbieten. Er will den Teilnehmern der Tour zum einen erklären, was auf dem Gelände geplant ist und wie die Wasserstadt aussehen soll, wenn sie in einigen Jahren fertig ist.

Er will aber auch erklären, dass früher auf dem Gelände eine Zeche stand, in der Kohle gefördert wurde. Daran hat Detlef Göke selbst Erinnerungen: Er hat vor vielen Jahren selbst auf der Zeche gearbeitet.

Bevor er die Führungen über das Gelände der Wasserstadt konkret plant, will er aber erst einmal herausfinden, ob es genug Interesse gibt. Wer mitgehen will, kann sich unter Telefon 0172/9722575 bei Detlef Göke melden.