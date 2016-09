Frühere US-Generäle wollen Trump als Präsidenten

Washington.

88 US-Generäle im Ruhestand haben sich in einem offenen Brief für Donald Trump als nächsten US-Präsidenten ausgesprochen. Das amerikanische Volk müsse bei der nationalen Sicherheit eine «lange überfällige Kurskorrektur» vornehmen, heißt es in dem Schreiben, das die Wahlkampfzentrale des republikanischen Präsidentschaftskandidaten neun Wochen vor der Wahl am 8. November öffentlich machte. Kritisiert werden Budgetkürzungen, denen die Streitkräfte in den vergangenen acht Jahren unterzogen worden seien. Zuletzt hatten sich zahlreiche Offiziere gegen Trump ausgesprochen.

dpa