Frontalzusammenstoß auf Landstraße: zwei Männer verletzt

Münster. Ein Mann ist auf der Landstraße 585 bei Münster mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen. Der 60-jährige Fahrer und der 47 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurden bei der Kollision am Dienstag eingeklemmt und verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite die beiden - sie kamen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. dpa/lnw