Bielefeld. Zwei Autofahrer sind am Sonntagabend bei einem Unfall in Bielefeld verletzt worden. Ein 33-Jähriger war mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Verursacher und der 30 Jahre alte Mann am Steuer des anderen Wagens kamen in eine Klinik. dpa/lnw