Freiwillige sammeln Kleidung

Manchmal werden einem Hosen zu kurz oder Jacken zu klein. Das geht Kindern so, aber auch Erwachsenen. Allerdings muss diese Kleidung nicht weggeworfen werden, denn andere Menschen könnten sich noch darüber freuen. Das hat sich vor 50 Jahren auch die Kolpingsfamilie gedacht. Sie gehört zu einem Verband, der eng mit der katholischen Kirche zusammen arbeitet. Damals gründeten sie die Aktion Rumpelkammer. Einmal im Jahr fahren sie mit großen Autos durch die Stadt und sammeln Säcke mit Kleidung ein, die Bewohner an den Straßenrand gestellt haben. Diese Kleidung wird dann in die Stadt Paderborn gebracht. Dort wird sie sortiert. Kleidungsstücke, die noch getragen werden können, werden weitergegeben. Aus der übrigen Kleidung werden Stoffe hergestellt, die weiterverarbeitet werden können.

Für die Kleidung bekommt die Kolpingsfamilie an der Abgabestelle in Paderborn Geld. Und dieses Geld spendet der Verein für Menschen, die Armut leben. Ob in Deutschland, Südamerika oder in Afrika: Viele Menschen auf der ganzen Welt werden mit dem Geld des Vereins unterstützt. Morgen werden die Freiwilligen wieder in der Stadt unterwegs sein, um Kleidungssäcke einzusammeln.