Freiburg weiter mit Defensivsorgen: Streich zuversichtlich

Freiburg. Der SC Freiburg steht vor einer schweren Aufgabe. Gegen die gut gestarteten Gladbacher werden die Breisgauer stark gefordert sein. Zumal es in der Defensive weiter Personalsorgen gibt.

Vor dem schweren Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach plagen den SC Freiburg weiter Personalsorgen in der Defensive. Die Innenverteidiger Marc Oliver Kempf (Außenmeniskus-OP) und Marc Torrejón (Bänderverletzung im Knöchel) fallen nach wie vor aus, zudem hat sich Linksverteidiger Jonas Föhrenbach (Bänderriss im Knöchel) verletzt.

Freiburgs Trainer Christian Streich ließ vor der Partie gegen den Champions-League-Teilnehmer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daher noch offen, mit welcher taktischen Variante er in der Abwehr agieren wird. Um die defensive Stabilität seiner Mannschaft zu stärken, hatte er in der Vorbereitung und zunächst auch beim knapp mit 1:2 verlorenen Auftaktspiel in Berlin mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen lassen. Als das Team gegen Hertha BSC in Rückstand geriet, wechselte er zurück zur Viererkette. Wie es gegen Gladbach aussehen wird wollte Streich am Freitag noch nicht verraten.

Wahrscheinlich wird er aber zur Viererkette zurückkehren, weil das in Berlin nach der Umstellung besser funktionierte und es zudem keine wirklichen personellen Alternativen gibt. Der in der vergangenen Woche nachverpflichtete Georg Niedermeier (zuletzt vereinslos, davor VfB Stuttgart) wird wahrscheinlich noch nicht zur Startelf gehören, da er sich zwar bei der zweiten Mannschaft von Bayern München fit gehalten hat, aber keine vollständige Vorbereitung hatte und deshalb noch körperlich aufholen muss.

Im Testspiel in der Länderspielpause gegen Luzern musste er nach einer Stunde entkräftet ausgewechselt werden. Dafür könnte in der Offensive Mike Frantz wieder eine Alternative sein, nachdem er im Test gegen Luzern überzeugt hatte.

Trotz der personellen Fragezeichen gab sich Streich vor dem Duell mit dem in vier Pflichtspielen siegreichen Champions-League-Teilnehmer zuversichtlich. «Wir wissen um die Qualität von Gladbach, aber wir wissen auch um unsere Möglichkeiten», sagte Streich am Freitag. «Du kannst dich auch am Gegner steigern und hochpushen.»

Allerdings ist für ein gutes Ergebnis eine Leistungssteigerung im Vergleich zum ersten Auftritt nötig. «Wir brauchen eine richtig gute Leistung, um Gladbach Paroli zu bieten», sagte Streich. Da die Borussia sehr mannorientiert spiele, gehe es vor allem darum, Zweikämpfe zu gewinnen, was wiederum viel Laufarbeit und taktisches Geschick erfordere.

Streich bedauerte, dass er zuletzt durch die sechs Abstellungen für Nationalmannschaften zu wenig Zeit hatte, «als ganze Gruppe zu trainieren». Trotzdem freut er sich auf das Duell mit der Elf vom Niederrhein.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwolow - Stenzel, Gulde, Söyüncü, Günter - Höfler, Abrashi - Frantz, Grifo - Philipp, Niederlechner

