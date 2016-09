Freibad bleibt geöffnet

Das Freibad im Bornekamp verlängert noch einmal seine Saison. Somit bleibt es sogar bis zum Sonntag, 11. September, geöffnet. Allerdings öffnet es nun zwei Stunden später als bislang, nämlich erst ab 13 Uhr.

Eigentlich sollte die Freibadsaison Ende August aufhören. Sogar ein „Abbaden“ wurde bereits gefeiert. Aber das Wetter ist zurzeit einfach zu schön. Und so hat der Freibadverein die Saison im Bornekamp zunächst um eine Woche und nun eben noch ein weiteres Mal bis zum folgenden Wochenende verlängert.

Der Verein, der das Bad betreibt, hofft jetzt darauf, dass noch viele Badegäste kommen. Denn bis zum eigentlichen Enddatum der Saison waren es noch nicht allzu viele. Im Sommer nämlich war nicht immer das Wetter gut. Oft hat es geregnet. Oder es war zu kalt.

Solche Jahre sind für den Verein immer etwas schwierig. Denn er muss Geld einnehmen, um das Bad weiter pflegen zu können. Das kann er zum Beispiel, indem er Eintritt verlangt. Aber wenn die Badegäste fern bleiben, weil einfach kein Freibadwetter ist, klappt das natürlich nicht. Deswegen ist das schöne Spätsommerwetter so wichtig: Die Saisonverlängerung rettet den Verein aus einer Situation, in der es nicht gut aussieht in der Kasse.