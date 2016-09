Frauenleiche nach Brand in Seniorenheim in Frechen gefunden

Frechen.

Nach einem Brand in der Wohnung eines Seniorenheims in Frechen ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Ob es sich bei der Toten um die 66-jährige Wohnungsbesitzerin handelt und ob sie bei dem Brand am Donnerstagmorgen ums Leben kam, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Alle anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr betreute sie vorübergehend in einem Bus vor dem Haus. Sie sollten aber im Laufe des Tages in ihre Wohnungen zurückkehren können, hieß es. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Todesumständen dauerten an.

dpa/lnw