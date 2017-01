Frauenleiche in Brandhaus: Gefasster Sohn in U-Haft

Duisburg. Nach dem Fund einer getöteten 63-Jährigen in einem ausgebrannten Haus in Duisburg sitzt der tatverdächtige Sohn in Untersuchungshaft. Ein Richter hatte am Dienstag Haftbefehl wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung erlassen, wie die Polizei mitteilte. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, seine Mutter umgebracht und das Elternhaus in Brand gesteckt zu haben. Die Frau war am Sonntag tot in dem ausgebrannten Haus gefunden worden.

Ein Zeugenhinweis aus der Bevölkerung hatte den Angaben zufolge am Montagabend zur Ergreifung des 39-Jährigen geführt. Er habe sich ohne Widerstand in der Duisburger Wohnung eines Bekannten festnehmen lassen.

dpa/lnw