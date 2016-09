Frauen bekommen wieder mehr Kinder

Düsseldorf.

Düsseldorf. Frauen bekommen statistisch gesehen wieder so viele Kinder wie in den 1970er-Jahren. Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau ist in Nordrhein-Westfalen auf 1,52 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag auf Grundlage der Daten von 2015 mit. Bereits seit längerem gebe es eine zunehmende Tendenz, hieß es mit Verweis auf die Jahre 2014 (1,48) und 2013 (1,41). Allerdings lagen die Zahlen auf dem Höhepunkt des Babybooms in Nachkriegs-NRW deutlich höher. Frauen hatten damals im Durchschnitt 2,49 Geburten.

Die durchschnittliche Kinderzahl entwickelte sich dabei regional sehr unterschiedlich: Während der Wert in 37 Kreisen und kreisfreien Städten stieg, stagnierte er in sechs und ging in zehn zurück. Auf die meisten Geburten kommen Mütter im Kreis Lippe mit 1,72 Kindern im Schnitt. Am niedrigsten ist die Geburtenziffer mit 1,29 in Bochum.

Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit haben mit Stand 2015 im Durchschnitt 1,41 Kinder zur Welt gebracht. Im Jahr 2014 lag der Wert bei 1,40. Bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg der landesweite Durchschnittswert von 2,01 auf 2,10 Kinder an.

dpa/lnw