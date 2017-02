Frau wegen Tötung ihres neugeborenen Sohnes vor Gericht

Krefeld. Unmittelbar nach der Geburt soll eine Frau in Willich am Niederrhein ihr Baby mit einem Handtuch erstickt haben. Nun muss sie sich in Krefeld vor Gericht verantworten.

Eine Frau aus Willich soll ihren Sohn nach der Geburt getötet und die Babyleiche mehrere Tage in der Wohnung versteckt haben. Von heute an muss sich die 35-Jährige wegen Totschlags vor dem Krefelder Landgericht verantworten. Die Frau soll den Säugling im Juli vergangenen Jahres zu Hause entbunden und dann mit einem Handtuch erstickt haben.

Klinikpersonal hatte bei der späteren Behandlung der Frau Verdacht geschöpft und die Polizei verständigt, weil sie widersprüchliche Angaben zu einer angeblichen Fehlgeburt machte. Zur Verhandlung sind auch ein Rechtsmediziner und ein psychiatrischer Sachverständiger geladen. Das Gericht hat für den Fall vier Verhandlungstage eingeplant.

dpa/lnw