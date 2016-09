Frau mit Hammer erschlagen: Haftbefehl gegen Ehemann

Münster.

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 54-jährigen Frau in Reken im Münsterland hat ein Richter Haftbefehl wegen Mordes gegen den Ehemann erlassen. Der 57-Jährige hatte bereits am Sonntag gestanden, seine Frau nach einem Streit getötet zu haben. Laut Obduktionsergebnis starb die Frau durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf, wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag in Münster mitteilte. «Nach eigenen Angaben hat er seine Ehefrau im Schlaf mit einem Hammer erschlagen», teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Der 57-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag selbst die Rettungskräfte gerufen. Er hatte angegeben, die Frau bei seiner Rückkehr tot und mit Verletzungen in der Wohnung entdeckt zu haben. Der Verdacht der Ermittler hatte sich aber schnell gegen ihn gerichtet.

