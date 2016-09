Hamm.

Hamm.

Im Streit mit ihrem Partner ist eine 35-jährige Frau in Hamm auf eine Straße gelaufen und von einem Auto angefahren worden. Sie sei bei dem Unfall am Samstagmorgen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 48 Jahre alte Fahrer habe der Frau nicht mehr ausweichen können, als sie plötzlich auf der Fahrbahn stand. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer erlitt einen Schock.

dpa/lnw