Frau kann Filiale verlassen: Lage in Sparkasse unklar

Duisburg. Nach dem Überfall auf eine Bank in Duisburg hat eine der mutmaßlichen Geiseln das Gebäude verlassen können. «Eine Frau ist raus», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Unklar ist nach wie vor, wie viele Mitarbeiter in der Filiale im Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen von einem bewaffneten Mann bedroht werden. Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen wurden zusammengezogen. Der Bereich um die Sparkasse wurde weiträumig abgesperrt. dpa/lnw