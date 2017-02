Offenbach. Eine Frau ist am Morgen in Offenbach erschossen worden. Kurz nach acht Uhr hatten Passanten die Frau im Stadtteil Waldhof mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Sie starb laut Polizei später im Krankenhaus. Zeugen berichten, dass ein Mann die Schüsse abgegeben haben und danach in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein soll. Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen und befragt Zeugen. dpa