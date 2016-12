Frau in Bochum erstochen: Ex-Mann festgenommen

Bochum. Eine 57-Jährige ist am Freitag in einer Bochumer Wohnung niedergestochen worden und noch am Tatort gestorben. Unter Tatverdacht steht der 56 Jahre alte Ex-Mann, wie der zuständige Staatsanwalt Danyal Maibaum am Abend sagte. Der Beschuldigte stach demnach mehrmals auf die Frau ein. Er wurde festgenommen und soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst über den Fall berichtet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wohnte die Frau im selben Mehrfamilienhaus wie ihr geschiedener Mann, allerdings in einer anderen Wohnung. Nachbarn hätten das Geschehen mitbekommen und die Polizei alarmiert. Die Frau sei noch am Tatort gestorben. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion der Leiche am Samstag und der Vernehmung des Beschuldigten weitere Erkenntnisse.

