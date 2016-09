Frau erstochen und im Koffer versteckt – Urteil erwartet

Berlin.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Norwegerin, deren Leiche in einem Koffer am Spreeufer in Berlin entdeckt worden war, will das Landgericht heute das Urteil gegen den geständigen Angeklagten verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat sieben Jahre Haft verlangt. Der 39-Jährige, der im Streit auf seine 36 Jahre alte Bekannte eingestochen habe, sei des Totschlags schuldig zu sprechen. Wegen Alkohol und Drogen sei von verminderter Schuldfähigkeit auszugehen.

dpa