Frau erstochen: Polizei überwältigt mutmaßlichen Täter

Essen.

Ein junger Mann soll in Essen eine 57 Jahre alte Frau erstochen haben. Die Einsatzkräfte seien am Samstagabend alarmiert worden und hätten den 21-Jährigen auf der Straße überwältigen und festnehmen können, sagte ein Polizeisprecher. Die 57-Jährige habe so schwere Stichverletzungen erlitten, dass ein Notarzt ihr nicht mehr habe helfen können. Täter und Opfer stünden in einer direkten familiären Beziehung - weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.

dpa/lnw