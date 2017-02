Köln. Eine 39-jährige Frau ist Köln durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Eine Beziehungstat sei nicht auszuschließen, man habe eine Mordkommission eingerichtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Tatverdächtig ist ein 34-Jähriger, der die Frau am Samstagabend am Arbeitsplatz aufsuchte, niederstach und dann flüchtete. dpa/lnw