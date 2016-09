Frau bei Streit gewürgt: 27-jähriger Freund in U-Haft

Neuss/Düsseldorf.

Bei einem Beziehungsstreit soll ein 27-Jähriger seine Freundin am Freitag in Neuss massiv gewürgt haben. Die Staatsanwaltschaft wertete die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Nach dem Übergriff in ihrer Wohnung sei der Frau die Flucht in ein Geschäft gelungen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beamte nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Ein Amtsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Das Opfer kam verletzt in ein Krankenhaus, konnte es aber wenig später wieder verlassen.

