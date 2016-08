Frau bei Schwimmausflug ertrunken: Leiche im See gefunden

Wachtendonk.

Wachtendonk. Bei einem Schwimmausflug in einem Naturfreibad in Wachtendonk (Kreis Kleve) ist eine Touristin aus China ertrunken. Die Leiche der 33-Jährigen sei am Tag nach ihrem Verschwinden am Freitagmorgen in fünf Meter Tiefe entdeckt worden. «Die Frau war keine gute Schwimmerin», sagte ein Polizeisprecher in Kleve. Dennoch sei sie mit einem Bekannten im Wankumer Heidesee schnorcheln gegangen. Der Fundort liege allerdings etwa 20 Meter außerhalb des Bereiches für Nichtschwimmer. «Wahrscheinlich hatte die 33-Jährige versehentlich den Bereich verlassen und war ertrunken.»

Erst am Mittwochabend waren zwei Männer beim Schwimmen in Haltern am See und im Duisburger Wolfsee ums Leben gekommen. Ein 24 Jahre alter Mann war beim Schwimmen im Wolfsee vermutlich aus Erschöpfung untergegangen. In Haltern am See ging ein 23-Jähriger unter, weil auch ihn nach ersten Erkenntnissen seine Kräfte verlassen hatten.

dpa/lnw