Französische Justiz nimmt jungen Terrorverdächtigen in U-Haft

Paris. Die französische Justiz hat einen 18 Jahre alten Studenten aus Lille in Untersuchungshaft genommen, der einen Anschlag in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum verüben wollte. Ihm werde Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Demnach haben Beamte des Inlandsgeheimdienstes DGSI den jungen Mann in der Gegend von Lille im Norden des Landes festgenommen. dpa