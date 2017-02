Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Fußball-Bundesligist gewann am Abend im Viertelfinale gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 1:0. Bei seinem zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison erzielte Danny Blum das entscheidende Tor für die Eintracht, die in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren hatte. dpa