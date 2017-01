Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seinen kaum berücksichtigten Stürmer Maecky Ngombo vorerst an den englischen Drittligaclub Milton Keynes Dons ausgeliehen. Dort solle der 21 Jahre alte Belgier vor allem Spielpraxis sammeln, teilten die Rheinländer am Montagabend mit. Ngombo war in der bisherigen Saison nur zu sechs Zweitliga-Einsätzen für die Fortuna gekommen. dpa