Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Schauerte verzichten

Düsseldorf.

Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Julian Schauerte verzichten. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler zog sich nach Angaben des Clubs am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu.

Schauerte bestritt in der laufenden Saison beim Tabellenachten alle fünf Pflichtspiele über die volle Distanz. Die noch ungeschlagene Fortuna tritt am Samstag (13.00 Uhr) beim 1. FC Heidenheim an.

dpa