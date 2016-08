Flusskreuzfahrtschifft nach Virusinfektion wieder unterwegs

Germersheim.

Germersheim. Nach dem ungeplanten Zwischenstopp wegen einer schweren Viruserkrankung zahlreicher Passagiere ist das Flusskreuzfahrtschiff «Prinses Christina» wieder unterwegs. Die Quarantäne des in Germersheim liegenden Schiffes wurde am Freitagmorgen aufgehoben, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Zuvor waren die drei zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelten Passagiere wieder an Bord gekommen. «Alle auf dem Schiff sind wieder gesund» sagte eine Sprecherin des Kreises. Lediglich ein Passagier blieb nach einem Sturz im Krankenhaus. Das niederländische Schiff setzte seine Reise allerdings nicht wie ursprünglich geplant rheinaufwärts in Richtung Straßburg fort, sondern fuhr Richtung Norden zurück.

Von den 92 überwiegend aus Großbritannien stammenden Passagieren und Besatzungsmitgliedern hatten sich 37 mit dem hochansteckenden Norovirus infiziert. Das Schiff stand deshalb seit Mittwochmorgen in Germersheim unter Quarantäne. Das Gesundheitsamt untersucht Proben des Essens auf dem Schiff. Ergebnisse lägen noch nicht vor, sagte die Sprecherin der Kreisverwaltung. Die Behörden gehen davon aus, dass ein in Köln zugestiegenes Pärchen das Virus eingeschleppt hat. Im Mai 2015 waren bei einem ähnlichen Vorfall auf dem Schiff schon einmal rund 50 Menschen an einem Norovirus erkrankt.

