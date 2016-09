Flughafen Düsseldorf: Illegal eingeführte Waffen im Gepäck

Düsseldorf.

Düsseldorf. Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen fischt zunehmend illegal eingeführte Waffen aus dem Gepäck von Reisenden. Allein in diesen Sommerferien wurden 148 Waffen sichergestellt und 103 Strafverfahren eingeleitet, wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Dienstag mitteilte. «Wir beobachten das schon länger. Da ist leider ein Trend erkennbar», sagte Zollsprecher Michael Walk. Im gesamten Jahr 2012 wurden den Angaben zufolge 250 Waffen entdeckt, im vergangenen Jahr 286.

Vor allem Jugendliche und junge Männer bis 25 Jahre bringen laut Zoll Messer, Schlagringe und Wurfsterne als Urlaubssouvenirs aus Bulgarien oder Rumänien mit. In den Urlaubsorten würden die Waffen mitunter frei am Strand verkauft mit dem Hinweis sie seien legal. In Deutschland fallen sie jedoch unter das Waffengesetz.

dpa/lnw