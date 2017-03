Flüchtlinge ziehen um

In vielen Turnhallen oder anderen Gebäuden der Stadt leben zurzeit Menschen, die aus ihren Ländern geflüchtet sind. Denn dort herrscht Krieg. Hier in Deutschland sind sie in Sicherheit. Auch in den Räumen, in denen einmal die Offene Ganztagsschule der Käthe-Kollwitz-Schule war, leben noch 15 Flüchtlinge. Im Laufe des Monats sollen diese aber umziehen. Sie werden auf andere Unterkünfte in der Stadt aufgeteilt, in denen andere geflüchtete Menschen leben. Wie zum Beispiel an der Dortmunder Straße oder Mausegatt. Dort, wo jetzt noch Flüchtlinge leben, sollen dann bald Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Da das Jugendfreizeitzentrum an der Lüner Höhe nämlich ab April umgebaut wird, sollen die Veranstaltungen in die Räume der OGS verlegt werden. So müssen sie nicht ausfallen. Die Veranstaltungen sollen aber nur so lange dort sein, bis das Jugend-Freizeitzentrum fertig umgebaut ist.

Schon im Januar wurde die Flüchtlingsunterkunft in der Heerener Turnhalle freigeräumt. Das hat vor allem die Sportvereine der Stadt gefreut. Denn so konnten sie wieder in der Turnhalle trainieren.