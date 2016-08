Flüchtlinge sollen Mädchen sexuell belästigt haben

Essen.

Essen. Gegen zwei Männer, die am Wochenende in einem Essener Freibad zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt haben sollen, ist Haftbefehl erlassen worden. Es gehe um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei den 20 und 24 Jahre alte Tatverdächtigen handele es sich um anerkannte Asylbewerber aus Syrien, wie die Staatsanwaltschaft Essen berichtete.

Laut Staatsanwaltschaft hatten sich die Männer und die Mädchen bereits ein oder zwei Tage zuvor im Schwimmbad kennengelernt und auch gemeinsam Ball gespielt. Am Samstag sei die Situation in einem Becken dann eskaliert und es sei zu unerwünschten sexuellen Handlungen gekommen, sagte Behördensprecherin Oberstaatsanwältin Anette Milk.

Ein Polizeisprecher sagte, dass die mutmaßlichen Täter «handgreiflich» geworden seien. Derzeit spreche aber nichts für eine versuchte Vergewaltigung. Ein 13-Jähriger habe die Männer auf arabisch aufgefordert, ihre Handlungen sofort zu unterlassen. Der Sicherheitsdienst des Freibades übergab die Tatverdächtigen schließlich der Polizei.

dpa/lnw